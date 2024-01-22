Комунальник допомагав росіянам готувати удари по Миколаєву

У Миколаєві співробітники Служби безпеки України затримали працівника комунального підприємства, який допомагав росіянам планувати удари по медичних закладах, у яких лікувались українські військові. Про це у понеділок, 22 січня, повідомили у прес-службі СБУ.

Росіяни помітили у соцмережах прокремлівські пости чоловіка та вирішили його завербувати. Шпигун розвідував для окупантів місце розташування військових шпиталів та інших медичних закладів, де лікувались та проходили реабілітацію українські військові.

«Також він намагався виявити місця базування бойових підрозділів ЗСУ та з’ясувати про наявне озброєння. Крім того, зловмисник малював для агресора схеми оборонних пунктів поблизу ключових мостів, якими могла рухатись військова техніка Сил оборони», – йдеться у повідомленні.

Щоб виконати завдання росіян, чоловік об’їжджав місто на власному автомобілі та приховано фіксував локації потрібних об’єктів. Отриману інформацію він позначав на електронних картах та надсилав російському куратору у анонімний чат. За даними СБУ, цю інформацію окупанти планували використати для підготовки ударів по Миколаєву.

«Але співробітники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії і затримали у власному помешканні. Завдяки оперативному реагуванню Служби безпеки було зірвано плани агресора щодо серії повітряних атак на об’єкти українських оборонців», – зазначили у СБУ.

Російським інформатором виявився співробітник місцевого комунального підприємства. Під час обшуків у його помешканні у нього вилучили два мобільних телефони, які він використовував для проведення розвідувально-підривної діяльності на користь Росії.

Слідчі Служби безпеки повідомили чоловіку про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення зброї та розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану. Наразі затриманий перебуває під вартою, йому загрожує 12 років тюрми.