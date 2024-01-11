33-річній зловмисниці загрожує довічне ув’язнення

Контррозвідка Служби безпеки України затримала 33-річну агентку російських спецслужб, яка розвідувала дислокацію та переміщення Сил оборони на Донеччині. Як розповіли у прес-службі відомства у четвер, 11 грудня, жінка вивідувала місця базування підрозділів ЗСУ, які залучені до бойових операцій на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

«Для збору розвідінформації вона самостійно об’їжджала населенні пункти в районах Курахового, Мирнограда, Селідового, Новогродівки та Михайлівки. Для виявлення та фіксації позицій українських військ зловмисниця могла проїхати громадським транспортом до 100 км поблизу передової за день», – повідомили в СБУ.

Зловмисницю у власному помешканні затримали працівники СБУ. У неї також вилучили мобільний телефон, який використовувався для фіксації українських об’єктів.

Затримана мешканка Новогродівки, яка вела антиукраїнську активність у соцмережах, у жовтні 2023 року була дистанційно завербована кадровим співробітником ФСБ.

«Для комунікації з ФСБ фігурантка використовувала анонімний чат у месенджері, а відомості передавала у вигляді текстових повідомлень та позначок на електронних картах. За виконані завдання зловмисниця отримувала від російського куратора грошову «винагороду», яка надходила на її банківську картку», – йдеться у повідомленні.

Розвіддані окупантам використовували для планування власних бойових операцій, зокрема ракетно-артилерійських обстрілів позицій українських військ на східному фронті.

Зловмисниці загрожує довічне ув’язнення.