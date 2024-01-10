Жительку Луганщини засудили за співпрацю з окупантами

Суд на п’ять з половиною років ув’язнив жительку Луганщини за співпрацю з окупантами. За даними слідчих, після окупації міста Старобільськ, жінка та її матір підтримали росіян та допомагали організовувати псевдореферендум щодо приєднання Луганщини до Російської Федерації. Про це у середу, 10 січня, повідомили у прес-службі СБУ.

Слідчі встановили, жінку разом із матір’ю призначили до складу місцевого окупаційного «виборчкому». Вона працювала у складі так званих мобільних груп, які складали списки потенційних виборців. Крім того, вона контролювала прибуття виборців для створення видимості виборчого процесу.

«Також вона фальсифікувала підсумки фейкового плебісциту і засвідчувала це своїм підписом у незаконних протоколах псевдореферендуму.За це колаборантка отримувала від окупантів грошову винагороду в російських рублях», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали жінку навесні 2023 року, коли вона приїхала до Києва отримати соцвиплати як внутрішньо переміщена особа з тимчасово окупованої частини сходу України. Суд визнав її винною за двома статтями Кримінального кодексу України: посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та колабораційна діяльність. Жінці призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на п’ять з половиною років із конфіскацією майна.