СБУ затримала в Одесі зрадника, який хотів балотуватися до Верховної Ради

В Одесі затримали агента російських спецслужб із позивним «Мазепа», який збирав розвіддані та готував диверсії на території регіону. Про це 8 грудня повідомила прес-служба СБУ.

За даними слідства, з жовтня 2023 року агент «Мазепа» співпрацював з представниками спецслужб РФ. Він здавав агресору місця дислокації особового складу Сил оборони, орієнтовні координати базування систем ППО в Одесі та об’єктів енергетичної інфраструктури. Для збору потрібних даних поплічник агресора обходив місцевість та приховано фіксував українські об’єкти, а потім передавав звіт до ФСБ у вигляді текстових повідомлень, фотознімків, відеозаписів та відміток на електронних картах.

Винагородою за свої послуги агент вимагав фінансування для висування у депутати Верховної Ради України найближчого скликання та 5500 дол США щомісячно. А у разі окупації Одещини – очолити регіон і стати« керівником регіонального відділення "Єдіной Росії" Одеської республіки РФ».

Зловмисник встиг отримати за розвіддані лише 1300 дол США авансу. Інформатора ворога затримали під час фіксації об’єкта енергетичної інфраструктури в Одесі. В ході обшуку за місцем його проживання правоохоронці вилучили «коктейлі Молотова», які агент планував використати під час масових зібрань одеситів на центральних вулицях міста.

Правоохоронці не називають імені затриманого, але, судячи з опублікованих фото, йдеться про одесита Євгена Доленка, який займався «розкруткою» власного образу як потенційного кандидата в народні депутати України, розмістивши свою політичну рекламу на декількох пасажирських автобусах Одеси.

Євген Доленко планував балотуватись в народні депутати України

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою. За висунутою статтею чоловіку загрожує довічне ув’язнення.