Екс-заступник голови ОТГ на Сумщині шпигував для росіян

Співробітники Служби безпеки України затримали колишнього заступника голови громади на Сумщині. За даними слідчих, чоловік збирав розвід дані для ФСБ. Про це у вівторок, 5 грудня, повідомили у прес-службі СБУ.

Слідчі встановили, що росіяни завербували екс-посадовця до початку повномасштабного вторгнення.

«Коли частину Сумщини окупували, зловмисник виїхав до Росії через ворожий блокпост. На території країни-агресора він зустрівся зі своїм куратором з ФСБ, від якого отримав завдання щодо розвідувально-підривної діяльності в Україні», – йдеться у повідомленні.

Через кілька днів чоловік повернувся до прикордонного району, частина якого ще була окупована, а своє зникнення пояснив начебто перебуванням у полоні в росіян.

Перебуваючи на посаді заступника голови ОТГ, він продовжив збирати інформацію про місця переміщення та озброєння українських захисників у прикордонні. У травні 2022 року він звільнився з посади та влаштувався до місцевої агрофірми. Під виглядом робочих поїздок продовжив розвідувати інформацію для окупантів. Зокрема, дізнавався місця базування підрозділів ЗСУ, Держприкордонслужби та Національної гвардії. Крім того, використовуючи особисті зв’язки, зрадник збирав персональні дані командирів військових частин та очільників місцевих громад.

«Контррозвідники СБУ затримали зловмисника під час спроби передати геолокації декількох підрозділів Сил оборони. У фігуранта вилучено мобільний телефон, який він використовував для фотофіксації об’єктів та комунікації з ФСБ. Він передавав ворогу фото- та відео через анонімний чат у месенджері у вигляді медіафайлів з відмітками на електронних картах. За наявними даними, розвідінформація потрібна була агресору для підготовки нових повітряних атак і диверсійних вилазок на Сумщину», – повідомили у СБУ.

Листування жителя Сумщини із російським куратором

Затримановму повідомили про підозру у державній зраді, йому загрожує довічне ув’язнення. Зараз він перебуває під варторю.