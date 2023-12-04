Киянин коригував російські удари по столиці

Співробітники Служби безпеки України затримали ще одного коригувальника російських ударів. Саме за його координатами 31 грудня 2022 року росіяни поцілили в один із корпусів Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Про це у понеділок, 4 грудня, повідомили у прес-службі СБУ.

За даними слідчих, поплічником Росії виявився 40-річний киянин. Щоб співпрацювати з окупантами він на початку 2022 року оформив статус волонтера та виїхав до РФ через треті країни. Під час перетину кордону з Росією він заявив кадровому співробітнику ФСБ, що хоче співпрацювати з російською спецслужбою.

«Щоб підтвердити свою відданість окупантам, киянин одразу передав їм координати, за якими нібито дислокується один із підрозділів Сил оборони в столичному регіоні. І вже через декілька днів загарбники здійснили по цій локації повітряну атаку», – йдеться у повідомленні.

Після цього у Москві киянина детально проінструктували щодо методів роботи, конспірації та пріоритетних завдань. Потім зрадник повернувся в Україну для збору розвідданих. За співпрацю йому пообіцяли допомогти отримати російське громадянство та згодом евакуювати до Росії.

Чоловік також шпигував для росіян на Житомирщині. Для цього він використовув своїх родичів, які там проживали. Потрібну інформацію він випитував у побутових розмовах.

«У столиці він самостійно проводив візуальне спостереження та фотофіксацію українських об’єктів під час прогулянок містом», – повідомили у СБУ.

Речі, які виявили у коригувальника під час обшуку

СБУ затримала чоловіка у власному помешканні в Києві. Під час обшуків у нього виявили нотаріально засвідчені в РФ особисті документи, необхідні для оформлення громадянства країни-агресора, а також мобільний телефон, в якому містилась його листування з московським куратором з ФСБ та російську символіку.

Чоловіку повідомили про підозру у державній зраді, йому загрожує довічне ув’язнення.