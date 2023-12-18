СБУ знайшла навідника ракетного удару РФ по багатоповерхівці в Запоріжжі

Служба безпеки України нейтралізувала агентурну мережу ФСБ РФ, затримавши у Запоріжжі її організатора. Про це 18 грудня повідомила прес-служба СБУ.

Повідомляється, що в результаті спецоперації у Запоріжжі затримали ватажка групи агентів, який цього року, 18 жовтня, навів російські ракети на багатоквартирний будинок у центрі міста. Тоді від атаки 5 людей загинули, ще 5 – зазнали тяжких поранень. За даними слідства, резидентом російської агентури виявився місцевий житель, представник запорізького «клубу військової реконструкції». У середині жовтня 2023 року його дистанційно завербувала ФСБ для розвідувально-підривної діяльності. Агент обрав собі оперативний псевдонім «Палестинець».

«Щоб забезпечити виконання ворожих завдань, він сформував власну групу інформаторів, до якої включив чотирьохх місцевих жителів, зокрема й своїх родичів. За даними слідства, вони розвідували місця базування Сил оборони на території Запоріжжя, а також передавали геолокації житлової інфраструктури та промислових об’єктів», – йдеться у повідомленні.

Для збору розвідданих інформатори обходили місцевість або виїжджали на об'єкти та знімали там фото та відео. Отримані відомості вони передавали «Палестинцю», а він уже надсилав їх до ФСБ РФ. Агенту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах військового стану) та обрано запобіжний захід – утримання під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення.