Музиканти запрошують на різдвяні концерти містами України

Вокальна формація «Піккардійська терція» напередодні свят записала нову колядку «Зірка на небі сходить». Це сучасна авторська пісня одного з учасників колективу Андрія Капраля, повідомляє пресслужба гурту.

Автор наголошує, що через нас Бог показує свої дива, а людям варто лише їх відчути, повірити і докласти трохи зусиль.

«Усе почалося з певної послідовності акордів і ритму – тих, що у приспіві. Вона зазвучала в мені співом великого хору з людей, які сидять у залі. Потім народилась мелодія куплету і загалом цілої коляди. А вже за кілька днів я написав текст», – розповів про створення колядки її автор Андрій Капраль.

За щорічною традицією цю та інші колядки «Піккардійська терція» заспіває на своїх концертах. Різдвяний тур розпочнеться двома концертами 29 грудня у Львові – на сцені Національного драматичного театру ім. Марії Заньковецької. Далі «Різдвяні історії» помандрують у січні 2026-го такими містами: