УПА святкувала Різдво у селах, долучалася до богослужінь, колядувала разом із селянами й іноді навіть організовувала невеликі вертепи – це все відбувалося у більш спокійні часи. Водночас командири не послаблювали дисципліну – у святкові дні посилювали патрулювання, дотримувалися конспірації та обмежували вживання алкоголю. ZAXID.NET зібрав добірку повстанських колядок, які збереглися донині.

Чи чуєш ти, брате, сумную новину?

Чи чуєш ти, брате, сумную новину?

Закували у кайдани нашу неньку Україну.

В кайдани закули, в тюрми посадили,

Всіх невинних тисячами в земленьку зложили.

Допоможи, Боже, це все перебути,

Нашій неньці Україні воленьку здобути.

Бо ми – українці, це – наша держава,

Сардак, кожух, чорна шапка, синьо-жовта фана.

Різдвяна повстанські листівка. Фото : «Історична правда»Різдвяна повстанські листівка. Фото : «Історична правда»

Сталося велике чудо серед нас

Сталося велике чудо серед нас,

Народився в Вифлиємі Христос-Спас.

Знищить всі окови,

Прийде час обнови і мир буде на Землі.

Як зійшло спасення світу в яскині,

Так зійде зоря обнови у Вкраїні.

Гляне нам ще сонце

У наше віконце – Україну осіни.

І ми, діти-українці, ликуймо,

Рождество Христове святкуймо.

Честь Божій дитині

Слава Україні!

Рідним нивам і степам!

Повстанська різдвяна листівка видана у 1952 році, художник – Юрій Костів. Фото : «Історична правда»Фото : «Історична правда»

Сумний Святий вечір

Дослідники приписують цей текст повстанцю, поетові та публіцисту Михайлові Дяченку на псевдо Марко Боєслав.

Сумний Святий вечір в сорок сьомім році,

По всій нашій Україні плач на кожнім кроці.

Сіли вечеряти мати з діточками,

Доки стали вечеряти, вмилися сльозами.

Сіли до вечері, діти ся питают:

«Мамо, мамо, де наш тато, чом не вечеряют?»

«Наш тато в Сибіру, в далекій чужині,

Споминає Святий вечір по всій Україні».

А там стара мати за синами плаче,

Трьох їх мала, як соколів, вже їх не побачить.

Синів повбивали, села попалили,

Мов татари, дикі орди руїни лишили.

На полях могили сльозами облиті,

В тих могилах спочивають герої убиті.

Гей, по всьому світу нова радість стала

Під час свят повстанці поширювали вітальні листівки та короткі звернення до населення. Ця колядка часто супроводжувала їхні святкові обходи.

Гей, по всьому світу нова радість стала:

Ще не вмерла Україна, воля й слава не пропала.

Не забули, браття, ми страшну годину,

Як душили душогуби нашу неньку Україну.

В кайдани кували, по тюрмах саджали,

Тисячами люд невинний в сиру землю закопали.

Скрізь руїни й сльози, сум і жаль, і туга:

Отакі сліди лишали нам московськії катюги.

Всі надії нині лиш на тебе, Боже,

Що державу збудувати Україні допоможе.

Щоб тебе славити і Тобі служити,

Від усяких супостатів Твою віру боронити.

Нова радість стала, яка не бувала:

Ще не вмерла Україна, воля й слава не пропала.

Повстанська різдвяна листівка видана у 1947 році. Автор невідомий. Фото : «Історична правда»

У Різдвяну нічку

У Різдвяну нічку намело замети,

Повертались з лісу хлопці з кулеметом.

На столі вечеря, кутя докипає,

Добрий вечір, мамо – Христос ся рождає!

Голови схилили, сльози під очами,

«Хлопці, де ваш батько, чого він з вами немає?»

На Святу вечерю відступали з боєм,

За рідну Вкраїну він упав героєм!

Та востаннє мовив, як мав помирати:

«Любіть Україну так, як рідну мати!»

Посивіла ненька, на стіл накриває,

Сльози йдуть рікою – Різдво наступає!

Коляда надворі, помоліться Богу,

З’їжте куті жменьку, та нумо в дорогу!

От нога ворожа по землі ступає,

Бороніть Вкраїну – Христос ся рождає!

Вставай, народе

Вставай, народе, з ярма-неволі розкутий.

Помсти за кайдани, жорстокі рани і кнути.

Ставайте в лави, тверді й незламні! До зброї!

Не знайте ні жаху, ані прокляття, герої!

Допоможи нам здобути державу, Ісусе!

Наш полк завзятий у бій за славу вже рушив!

Сотня в Суходолі

Сотня в Суходолі, сотня у Лицівці –

Утікали комуністи як від вовка вівці.

Поможи нам Боже, Миколаю тоже,

Перебути тії свята весело і гоже.

А на святий вечір вечерю готують,

Про новину в наших селах люди колядують.

Поможи нам Боже, святий Миколаю,

Вигнати цих комуністів із нашого краю.

Повстанська різдвяна листівка, дата та автор невідомі. Фото : «Історична правда»

Коли радянські каральні підрозділи почали активнішк полювати на повстанців, то вояки дедалі рідше могли святкувати Різдво разом із селянами й зустрічали свято вже в підпіллі. Попри це УПА намагалися зберегти основні традиції – кутю, молитву та коляду. Саме завдяки цьому багато повстанських різдвяних пісень збереглися й дійшли до наших днів.