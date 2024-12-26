У творах українських письменників можна дізнатися про давні традиції

Різдвяні свята саме у розпалі, але канікули у школярів триватимуть ще довше. Щоб зайняти себе корисними справами, можна почитати тематичну літературу про зиму, Різдво, Новий рік. «Нова українська школа» зробила тематичну підбірку з творів класиків української літератури.

«У різдвяному оповіданні, якими б складними не були зображені ситуації, завжди є місце чуйності, любові й диву – тому, що створює “дух свята”. На шлях людяності й добра героя чи героїню можуть навернути спогади про дитинство, про святкування Різдва в родинному колі», – пояснює аналітикиня НУШ Ірина Пасько.

У тематичних творах українських письменників зображено, крім всього іншого, святкові обряди й звичаї українців, як вони змінювалися. Наприклад, з оповідань Олени Пчілки, Михайла Коцюбинського, Богдана Лепкого дізнаємося, що спочатку прикрашену ялинку чи сосонку почали ставити в себе пани, а пізніше – і родини священників. Для селян ялинка доволі довго лишалася дивиною.

В інших творах відтворене непросте життя українців у минулих століттях. Для декого з персонажів відбувається різдвяне диво, як для молодих освітян в оповіданні Степана Васильченка «Вечеря» чи малого Івашка в «Мужицькому ангелі». Часом, як у творі Гната Хоткевича «Різдвяний вечір», історії героїв, розказані у товаристві святкувальників, доволі похмурі й сумні, однак наштовхують на роздуми про справжню цінність добра й милосердя.

Добірка різдвяних оповідань, які можна почитати чи послухати під час свят та зимових канікул

1. Олена Пчілка написала збіркау «Оповідання різдвяні», що містить три твори про те, як проводили свята містяни й дворяни: «Забавний вечір», «Маскарад» і «Чад». Тут ідеться про звичаї різдвяних балів для дітей і молоді. «Маскарад» розкриває, крім святкувальних звичаїв київських містян, ще й тему невидимої жіночої праці, яку ніхто не цінує.

Різдвяні оповідання, де головними героями виступають діти, «Збентежена вечеря» розповідає про сільський звичай: на Святвечір діти носили вечерю – узвар і кутю – до своїх хрещених батьків. Малому Омелькові випадає нагода дізнатися, як святкують пани та як вони насправді ставляться до селян, адже його хрещена мати – молода пані.

«Сосонка» за темою перегукується з іншим відомим твором – оповіданням «Ялинка» Михайла Коцюбинського. Нужда змушує селянина Якима продати ялинку з двору панам на свято.

2. Леся Українка теж писала на різдвяну тематику. У творі «Святий вечір (образочки)» вміщено чотири замальовки про те, як проводять Святвечір різні люди: школярик, що зимовим полем повертається додому на канікули; бідна швачка, яка виконує термінове замовлення; щаслива родина і хворий юнак. Цей невеликий твір Леся написала у юному віці.

3. За власними дитячими спогадами декілька зворушливих творів про святкування Різдва у родині священника написав Богдан Лепкий. В оповіданні «Під святий вечір» школяр відчуває те радісне очікування свята, яке охоплювало дітей перед Різдвом, адже вони мали роз’їжджатися по домівках до рідні. А у творі «Святий вечір на селі» докладно описані звичаї встановлення дідуха, колядування, «квокання», коли діти вдавали з себе курей на гнізді, а за це отримували цукерки, горіхи та інші смаколики.

4. Модест Левицький. Сатиричне оповідання «Наградні» – про стосунки дрібних чиновників із вищою владою, псевдопремії й знайоме сучасникам «добровільно-примусове» збирання коштів на подарунки начальству. «Коляда» присвячена відомому драматургу Іванові Карпенку-Карому, святковий обшук у якого описує Левицький. Анекдотичне «Таємниче вбивство»: через непорозуміння поліцейський вирішує, що подружжя ховає тіло вбитого, натомість ідеться про невинні приготування до свят.

5. Сучасні письменники також працюють у жанрі різдвяного оповідання. Іван Малкович написав оповідання «Золотий павучок», фінальними словами якого є: «Війна скінчилася. Ми перемогли ворога».

6. У 2018 році Ярослава Терлецька та Галина Петросаняк видали спільну книжку оповідань «Різдвяний янгол». Дія творів відбувається в Карпатах, піднімається тема нужди і соціального сирітства (батьки більшості дітей – на заробітках за кордоном). Малі колядники приносять радість у господу самотнього старого Михаля, а дівчинка Настуся відкриває у собі здатність літати. «Українське радіо» озвучило оповідання з цієї збірки, тож твори «Чарівна риба» і «Різдвяний янгол» можна прослухати.