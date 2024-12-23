На Різдво школярі не тільки святкуватимуть, а ще й матимуть канікули. Тож варто подбати про змістовне дозвілля для дітей. Сайт «Читомо» підготував підбірку дитячих книжок про Різдво для різних вікових категорій.

Серія «Сніжний Кролик». Серія книжок для наймолодшої аудиторії з гарними ілюстраціями – про натхненні історії дружби, взаємопідтримки, щирості і щедрості. Це добрі, щирі й милі історії також про те, що іноді найціннішими в товаристві є не «зірки», а ті, хто непомітно підсвічує їх і допомагає їм сяяти.

Марен Т’єльта Ту «Аля чекає на Різдво. Адвент-книга для кожного, хто вірить у диво». Адвент-книга, в якій поєднали сюжетну оповідь із форматом віммельбуха. Це історія дівчинки Алі, яка чекає на свято, і Санта-Клауса, який до нього готується. Супроводжується цікавими завданнями: знайти всі картини із зображеннями дерев, полічити зірочки чи знайти схованку кота або людину в картатому шарфі.

Юліта Ран «Різдвяна подорож». Мандрівка традиціями й звичаями Різдва разом із різдвяними янголами. Історію свята авторка вдало вписує в український контекст. Це розповідь про походження і трансформацію свята, його символіку, знайомство з різдвяними персонажами – релігійними, традиційними, попкультурними, неодмінні атрибути, як-от ялинкові прикраси чи подарунки, легенди й перекази. Окрім авторських текстів, до «Різдвяної подорожі» увійшли й тематичні вірші українських класиків, а також народні колядки.

Книга доповнена головоломками-лабіринтами, рецептами страв, інструкцією для виготовлення адвент-календаря, завданнями «знайди 10 відмінностей» тощо.

Юлія Олефір «Різдвяний настрій єнотів-бешкетників, або Як Морсик диво шукав». Книжка про бешкетливих братиків-єнотиків Морсика і Лютика, які проводять зимові дні, гуляючи біля озера, слухаючи кумедні байки дядька Вала та готуючись до свята. Вони печуть з бабусею імбирні пряники, пишуть листи Єноту Чудотворцю, роблять ялинкові прикраси, ходять колядувати й чекають на диво. Тут також є алюзії на досвід вимушеної евакуації, який пережили чимало українських дітей: так сім’я єнотів листується з родиною сурикатів, яка прихистила їх у далекій пустелі, коли в лісі навіснів ураган.

Ольга Штець «Хрум-хрум. Велика різдвяна таємниця». Пригоди дівчинки Гафійки, яка помічає, що її брат замислив щось цікаве, таємне і, можливо, небезпечне. Гафійка береться розкрити цю таємницю, ще не знаючи, що справжній сюрприз на неї чекає попереду. У цій добрій, милій і смішній дитячій книжці багато живого й безпосереднього дитячого гумору, побутових пригод, дружби й теплих родинних почуттів.

«Мумі-троль і перший сніг». Це коротка історія, побудована на зимовій повісті Туве Янссон. В ній є і затишна атмосфера, і пригоди, і морозяна погода, про яку так добре читати, сидячи вдома, а головне – неодмінні атрибути духу Різдва – добро, відкритість і щедрість. Для наймолодших читачів її адаптували Сесілія Давідссон та Алекс Гаріді.

Йдеться про Мумі-Троля, який зненацька прокинувся посеред зимової сплячки. А позаяк так і не зміг заснути, то пізнав всі принади й виклики зими, з катанням на лижах і порятунком від морозяного подиху Крижаної Пані.

Неля Назарчук «Морквяні сніжинки». Перед Різдвом мають ставатися дива, але в родині зайців чомусь трапляються самі халепи. Але коли ти дуже хочеш подарувати відчуття свята собі й тим, хто поряд, немає нічого неможливого: додавши дрібку фантазії та любові, навіть зі звичайної моркви можна створити надзвичайно святкові та смачні морквяні сніжинки.

Шарлотта Ґростест «7 історій про Різдво». Ця книжка знайомить українських читачів з атмосферою французького Різдва, де Пер Ноель розносить подарунки, здійснює бажання й дарує допомогу та захист. Сім коротких ілюстрованих історій, об’єднані темою дива, втілення мрій та уважного й доброго ставлення до тих, хто поряд.

Ганна Гаґеруп, Гільда Гаґеруп «Снігопад». Це дуже світла й зворушлива історія з ніжними ілюстраціями, яка розповідає про цінність родинного тепла, підтримку, щирість намірів і віру в дива. У ній чесно й делікатно проговорюються складні теми, як-от самотність, втрата рідних, і водночас є місце для надії, довіри до світу й небайдужих людей у ньому, та любові, що робить лагіднішими навіть суворі серця.

Олександра Орлова «Таємні нотатки з Магічної школи Різдва». Уявіть собі магічну школу типу Гоґвордсу, тільки таку, де ніхто нікого не намагається вбити, ніхто ні з ким не ворогує і всюди панує магія Різдва. Там викладачами працюють і легендарні персонажі, як-от Пані Бефана та Йоулупуккі, і реальні особи, які колись жили на землі, як-от Чарльз Дікенс та Микола Леонтович. На уроках вивчають різдвяну ботаніку й зоологію, колядки та рукотвори, готують традиційні різдвяні страви й дивляться різдвяне кіно.

Також тут є інструкції, як виростити пуансетію чи зробити різдвяного гнома із фетру, рецепти печива спекулас, десерту турон та іншої різдвяної смакоти, тематичні підбірки фільмів, слова пісень, QR-коди, які ведуть на ютуб-підбірки, де ці пісні можна послухати, та багато-багато іншого.

«Кутя-челендж та інші різдвяні оповідання». 17 оповідань про святкування Різдва українцями, які розкидані по світу. Досвід Різдва в українських підлітків в умовах війни дуже різний. Хтось уперше відзначає його без рідної людини, яка загинула на фронті. Хтось навіть в умовах окупації намагається зберегти свої, українські різдвяні традиції. Хтось починає піклуватися про собаку, якого не змогли евакуювати господарі. А хтось сподівається на різдвяне диво, щоб устигнути закрити збір на автівку військовим.

Трейсі Андрін «Це Крістмас, крихітко!». У новій престижній школі шістнадцятирічна Фінлі почувається самотньо й незатишно, тому зненацька вирішує змінити свої різдвяні плани й повернутися на свято додому. Тим паче, що її рідне містечко дуже вже пасує різдвяній порі, адже називається Крістмас, з англійської — Різдво. Ця обставина, а також кілька далеких від правди світлин і фактів, які Фінлі крадькома додала на офіційний сайт міста, приводять у Крістмас і її однокласника — заможного й поважного Артура, який поводиться й розмовляє, ніби джентльмен у стінах британського парламенту. Вони з тіткою зупиняються не абиде, а в готелі, який належить бабусі Фінлі, й мають намір побачити «справжнє американське Різдво». Тож дівчині доводиться не лише давати раду із власною екзистенційною кризою, проблемами у шлюбі батьків та стосунками її найкращої подруги із її колишнім, а й влаштувати в геть неріздвяному, депресивному містечку максимум різдвяних розваг, а ще якось впоратися із несподіваною закоханістю, що зненацька звалилася на голову.