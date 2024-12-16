Відзначені книжки вчать дітей турботливого ставлення до тварин

Благодійна організація UAnimals оголосила переможців премії дитячої літератури «Гуманна книжка». Про це повідомляє «Освіторія» з посиланням на організаторів конкурсу. Обрана література вчить дітей гуманності та турботливого ставлення до тварин.

До списку переможниць увійшли:

«Муха та Найда» Валентини Дуван (видавництво «Kalamar»). Це історія про двох київських безпритульних собак, основана на реальних подіях. У книзі дітям дають поради, як вони можуть допомогти собакам, яких вони бачать на вулиці.

«Різдвяна шапка Янголинки» Грасі Олійко («Видавництво Старого Лева»). У книзі розповідають про безпритульне кошеня, якому напередодні Різдва вирішує допомогти героїня Янголинка. До слова, іншу книгу Грасі Олійко обрали як найкращу дитячу книгу року ВВС.

«Чарівні Дракони острова Ґозо» Інни Данилюк з ілюстраціями Анни Вільчинської (видавництво «Чорні вівці»). Це книга про друзів Юлю й Джуліана, які мріють стати зоозахисниками й фантазують про порятунок драконів. Утім, батьки хлопчика – рибалка й кухарка в рибному ресторані – не підтримують його ідеї.

Окрему нагороду від команди UAnimals отримала книжка «Дітлахи. Незламні історії» Олени Скуловатової з ілюстраціями Катрін Мускат. У ній розповідають про те, як діти переживають війну в Україні, торкаючись тем біженства, обстрілів, хвилювання за близьких й очікування рідних з фронту.

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Загалом на премію номінували 441 книжку, що вп’ятеро більше ніж торік. Премію «Гуманна книжка» створили у 2023 році, щоб популяризувати літературу про гуманне майбутнє.