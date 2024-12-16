Три найгуманніші книжки для дітей: переможці літературної премії
Благодійна організація UAnimals оголосила переможців премії дитячої літератури «Гуманна книжка». Про це повідомляє «Освіторія» з посиланням на організаторів конкурсу. Обрана література вчить дітей гуманності та турботливого ставлення до тварин.
До списку переможниць увійшли:
- «Муха та Найда» Валентини Дуван (видавництво «Kalamar»). Це історія про двох київських безпритульних собак, основана на реальних подіях. У книзі дітям дають поради, як вони можуть допомогти собакам, яких вони бачать на вулиці.
- «Різдвяна шапка Янголинки» Грасі Олійко («Видавництво Старого Лева»). У книзі розповідають про безпритульне кошеня, якому напередодні Різдва вирішує допомогти героїня Янголинка. До слова, іншу книгу Грасі Олійко обрали як найкращу дитячу книгу року ВВС.
- «Чарівні Дракони острова Ґозо» Інни Данилюк з ілюстраціями Анни Вільчинської (видавництво «Чорні вівці»). Це книга про друзів Юлю й Джуліана, які мріють стати зоозахисниками й фантазують про порятунок драконів. Утім, батьки хлопчика – рибалка й кухарка в рибному ресторані – не підтримують його ідеї.
Окрему нагороду від команди UAnimals отримала книжка «Дітлахи. Незламні історії» Олени Скуловатової з ілюстраціями Катрін Мускат. У ній розповідають про те, як діти переживають війну в Україні, торкаючись тем біженства, обстрілів, хвилювання за близьких й очікування рідних з фронту.
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Загалом на премію номінували 441 книжку, що вп’ятеро більше ніж торік. Премію «Гуманна книжка» створили у 2023 році, щоб популяризувати літературу про гуманне майбутнє.