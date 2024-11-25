Ілюстрація до книжки Валентини Дуван «Муха та Найда»

Громадська організація UAnimals, яка займається порутянком тварин, вже вдруге проводить всеукраїнський конкурс дитячої літератури «Гуманна книжка». Метою є виховання у дітях дбайливого ставлення до тварин, гуманності і толерантності та популяризація такої літератури, яка цьому сприяє. Про це повідомили на сторінці UAnimals.

Цього року на конкурс подали 441 книжки. Серед них журі обрало десятку найкращих:

«Шедді», Артем Швачка. Ілюстраторка – Олеся Кухаренко, видавництво «Навчальна книга – Богдан»;

«Муха та Найда», Валентина Дуван. Ілюстрації авторки, видавництво Kalamar;

«Різдвяна Шапка Янголинки», Грася Олійко. Ілюстрації авторки, Видавництво Старого Лева;

«Куди подівся Коцик», Олена Загородник. Ілюстрації авторки, видавництва Rogue Umbrella LTD та «АРК.ЮЕЙ»;

«Єнот Ракета та інші герої», Євгенія Завалій. Ілюстраторка – Марія Шевченко, Видавництво Старого Лева;

«Чарівні Дракони острова Ґозо», Інна Данилюк. Ілюстраторка – Анна Вільчинська, видавництво «Чорні вівці»;

«Сохатик і зуб дракона», Надія Гуменюк. Видавництво «Фоліо»;

«Котики-патріотики», Зоряна Биндас. Ілюстраторка – Анастасія Лєскова, видавництво «Vivat»;

«Історії Марійки та дідуся Юри», Анна Дубровна. Видавництво «Смолоскип»;

«Дітлахи. Незламні історії», Олена Скуловатова. Ілюстраторка – Катрін Мускат, видавництво «Школа (Харків)».

Кожна дитина є особливою, і «Оптіма» це розуміє. Дистанційна школа забезпечує індивідуальний підхід до кожного учня, враховуючи особистий темп і бажаний спосіб навчання. Завдяки досвідченим педагогам та інноваційним технологіям діти отримують якісні знання, які залишаються з ними на все життя. «Оптіма» – надійний партнер у підготовці до успішного майбутнього!

«Щоб жити у світі, де тварини – повноправні члени суспільства, потрібно змінювати сучасне суспільство на всіх рівнях. Тож ми започаткували всеукраїнську премію дитячої літератури “Гуманна книжка”, щоб допомогти батькам торкатися важливих і чутливих тем, а також популяризувати книги, здатні сформувати в дітей відповідальне й чуйне ставлення до всього світу», – стверджують в UAnimals.

Організатори зазначають, що цьогоріч отримали уп’ятеро більше номінантів, ніж торік. З десятки фіналістів журі обере трьох переможців.