Найцікавішими для школярів є фантастика та фентезі

Український інститут книги провів дослідження про те, що і скільки читають діти. Підсумки опитування свідчать про те, що за останній рік школярі почали більше читати. Які жанри їм найцікавіші, розповіла «Ocвiтopiя».

Скільки читають українські діти

Так само, як і торік, кожна четверта дитина для проведення свого вільного часу обрала книгу. Більше половини дітей відповіли, що читали для задоволення, а не з примусу батьків. Діти шкільного віку в середньому читають 1-2 книги впродовж трьох місяців.

Кожна дитина є особливою, і «Оптіма» це розуміє. Дистанційна школа забезпечує індивідуальний підхід до кожного учня, враховуючи особистий темп і бажаний спосіб навчання. Завдяки досвідченим педагогам та інноваційним технологіям діти отримують якісні знання, які залишаються з ними на все життя. «Оптіма» – надійний партнер у підготовці до успішного майбутнього!

Що читають українські діти

Найбільше дітям подобається читати те, що вони самі обирають (73%), а не обов’язкові за шкільною програмою твори.

Найпопулярнішими книжками серед дітей та підлітків є:

фантастика, фентезі (39%),

підручники,

книжки для дітей та підлітків,

сучасні детективи,

комікси,

трилери, жахи.

Найпопулярніші жанри серед школярів

За статистикою, більше книжки читають дівчата (29% проти 21%). Щоденно читають 27% дітей віком 6-9 років і 21% дітей віком 14-17 років.