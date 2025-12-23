Наслідки атаки на Київщину

У ніч на вівторок, 23 грудня, російські окупанти здійснили масовану комбіновану атаку по Україні. Для удару росіяни застосували понад 600 ударних безпілотників та кілька десятків ракет, повідомили президент України Володимир Зеленський та премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

За даними Володимира Зеленського, росіяни випустили по Україні щонайменше 650 дронів, значна частина з яких була типу Shahed. Крім того, президент повідомив про понад 30 ракет у повітряному просторі України. Офіційної інформації від Повітряних сил на момент публікації немає – президент пояснив, що наразі надходять усі звіти.

Під атаку потрапили енергетичні обʼєкти у 13 областях України, зокрема в західних областях. За даними Міненерго, через російський удар майже повністю знеструмлені споживачі у Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях, через атаки запровадили відключення у всіх областях України. З актуальним графіком відключень на Львівщині можна ознайомитися тут.

«Цей російський удар надзвичайно ясно сигналізує про російські пріоритети. Удар перед Різдвом, коли люди хочуть побути просто зі своїми рідними, вдома, в безпеці. Удар фактично в розпал перемовин, які ведуться, щоб завершити цю війну. Путін ніяк не може змиритися з тим, що треба перестати вбивати. І це означає, що світ тисне на Росію недостатньо», – наголосив Зеленський.

Доповнено 11:58. У пресслужбі Повітряних Сил повідомили, що росіяни атакували Україну 673 засобами повітряного нападу – 635 дронами різних типів та 38 ракетами, зокрема, трьома аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал», а також Х-101 та Іскандер-К.

Станом на 11:30 23 грудня підтверджене збиття та подавлення 621 цілі:

587 БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів іншого типу;

34 крилаті ракети Х-101 та Іскандер-К.

«Зафіксовано влучання ракет та 39 ударних БпЛА на 21 локації, падіння збитих (уламки) – на 8 локаціях. Крім того, три аеробалістичні ракети не досягли цілей (місця падіння уточнюються)», – повідомили у пресслужбі Повітряних Сил.

Нагадаємо, внаслідок масованої атаки на Україну є загиблі на Київщині, Житомирщині та Хмельниччині. Серед загиблих – чотирирічна дитина