Жителі наразі можуть скористатися колонками-качалками

У Тернополі та навколишніх громадах через атаку РФ 23 грудня немає електрики. В обласному центрі також близько 8:00 зникло централізоване водопостачання. Окрім того, в місті не курсує електротранспорт. Для того щоб жителі могли добратися на роботу, міська влада збільшила кількість автобусів на маршрутах.

Через ранкову атаку Росії АТ «Тернопільобленерго» застосувало екстрені відключення електрики. Внаслідок цього знеструмлені також об’єкти комунального підприємства «Тернопільводоканал». Про це повідомила Тернопільська міськрада вранці у вівторок, 23 грудня.

У міській раді також зазначили, що водонасосні станції поступово підключають до генераторів та резервних джерел живлення. Воду в помешкання подадуть, однак через складність та масштаб відключень цей процес займе певний час.

«Спочатку тиск може бути зниженим, але поступово відновиться повністю. Вода поступово надійде у центральну частину міста, згодом отримають також спальні мікрорайони», – повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

На період відсутності води мешканці Тернополя можуть скористатися колонками-качалками та бюветами з питною водою. Знайти їх можна на карті за посиланням тут.

Окрім того, у місті не курсують тролейбуси. На маршрути виведуть додаткові автобуси. «Прохання до пасажирів врахувати зміни у русі тролейбусів та при потребі планувати свій маршрут завчасно. Додамо, комунальні служби та перевізники працюють над тим, аби якнайшвидше стабілізувати рух міського громадського транспорту», – повідомили в міськраді.

За даними Тернопільської ОВА, в області наразі від електрики відключено 280 тис. споживачів.