Міський голова зробив резонансну заяву про вибірковість госпіталізацій на «швидкій»

Міський голова Львова Андрій Садовий пояснив, чому звинуватив Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у негласній вказівці не доставляти пацієнтів до міських лікарень Першого медоб’єднання, а натомість везти лише до обласних лікарень. За словами мера, до нього з відповідними скаргами звернулись двоє пацієнтів.

«Я звернувся з офіційним листом до Васька (очільника обласного центру медичної допомоги) з проханням подати офіційну статистику за 2022-2025 роки, скільки було викликів по львівській громаді і який був розподіл людей, які потребували госпіталізації по медичних установах, які розташовані у Львові. Коли ми отримаємо цю інформацію, я тоді буду мати більшу легітимність про це говорити. Я емоційно на сесії озвучив, що дійсно до мене буди звернення від мешканців, коли їх везли не туди, куди вони хотіли. Можливо, були якісь регламенти, може лікар краще знав, куди везти. Тому я хочу отримати офіційну статистику. Вона буде публічна. І ці лікарі, які працюють на швидкій допомозі, велика подяка, вони прекрасні», – розповів на брифінгу 19 грудня Андрій Садовий.

Він додав, що скарги надійшли від батьків дитини та від старшого пацієнта.

Нагадаємо, під час засідання сесії Львівської міськради 18 грудня мер Андрій Садовий заявив, що до нього зверталися мешканці зі скаргами на негласну вказівку в обласному центрі екстреної медичної допомоги не доставляти пацієнтів до міських лікарень Першого медоб’єднання, а лише до обласних лікарень. Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф назвав такі скарги пацієнтів безпідставними й зазначив, що госпіталізація здійснюється за показами в найближчу лікарню.