TikTok залишиться у США

Китайська компанія ByteDance уклала угоду про створення спільного підприємства для управління «Тіктоку» у США. Це рішення має забезпечити подальшу роботу популярної відеоплатформи на американському ринку. Про це повідомляє Bloomberg. Як йдеться у внутрішній службовій записці, яка є у розпорядженні видання, завершення угоди заплановане на 22 січня.

Половина акцій нового спільного підприємства «Тіктоку» у США належатиме групі інвесторів. До неї входять американські компанії Oracle та Silver Lake, а також еміратська інвестиційна фірма MGX. Кожна з них отримає по 15% акцій.

Згідно з меморандумом, 19,9% нового застосунку залишаться у власності ByteDance. Ще 30,1% належатимуть афілійованим особам чинних інвесторів компанії. Імена цих інвесторів у документі не розкриваються. «Тікток» і Білий дім від коментарів щодо угоди утрималися.

Нове підприємство матиме раду директорів із семи осіб, більшість з яких будуть громадянами США. Також передбачено спеціальні умови, спрямовані на захист персональних даних американських користувачів і забезпечення національної безпеки США.

Зокрема, дані користувачів зі США зберігатимуться локально – у системі, якою керуватиме компанія Oracle.

Раніше ZAXID.NET писав, що китайська венчурна компанія Capital Today викупила значний пакет акцій ByteDance – компанії-власника «Тіктоку» – за ціною, що відповідає оцінці виробника платформи – приблизно у 480 млрд доларів.