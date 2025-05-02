TikTok звинуватили у порушенні конфіденційності європейських користувачів

Ірландська комісія із захисту даних (DPC) зобов’язала соцмережу TikTok сплатити 530 млн євро штрафу за незаконну передачу персональних даних європейських користувачів до Китаю, а також за недостатню прозорість перед користувачами. Про це повідомило у п’ятницю, 2 травня, Politico із посиланням на рішення DPC.

Комісія проаналізувала роботу європейської штаб-квартири TikTok в ЄС, яка розташована в Ірландії та заявила про порушення основних правил Євросоюзу про захист даних користувачів з боку соцмережі. Так, згідно зі звітом DPC, TikTok передав персональну інформацію європейських користувачів до Китаю, бо не міг гарантувати захист відповідно до китайського законодавства про нагляд.

За даними регулятора, соцмережа не змогла належним чином оцінити наслідки китайських законів про нагляд для даних європейців. Зазначається, що законодавство Китаю дозволяє його уряду вимагати від компаній передавати дані користувачів, що «суттєво відрізняється від стандартів ЄС».

Крім того, DPC повідомив, що протягом 2020-2022 років TikTok порушував правила прозорості, оскільки не інформував користувачів про передачу персональної інформації до Китаю. Водночас регулятор повідомив, що соцмережа у 2022 році все ж оновила свою політику конфіденційності й тепер «відповідає вимогам».

Відповідно до рішення DPC, TikTok має сплатити 530 млн євро штрафу. 485 млн євро компанія має сплатити за передачу даних до Китаю, а ще 45 млн євро – за відсутність прозорості щодо політики конфіденційності. Зазначається, що штраф є третім за розміром в історії за порушення регламенту ЄС про захист даних – у 2023 році ЄС оштрафував Meta на 1,2 млрд євро, а в квітні 2025 року Meta й Apple оштрафували на 700 млн євро за порушення вимог закону ЄС про цифрові ринки.

Крім того, TikTok зобов’язали привести свої методи обробки даних у відповідність до правил конфіденційності Євросоюзу, або ж припинити всю передачу даних до Китаю.

TikTok заявив, що «рішуче оскаржує» висновки ірландського DPC та планує подати апеляцію в повному обсязі. Крім того, компанія нагадала про свої інвестиції на 12 млрд євро у проєкт з розгортання центрів обробки даних для локального зберігання в ЄС та заходів із захисту конфіденційності Clover.

Комісія визнала цей проєкт, проте заявила, що цього недостатньо для того, щоб змінити рішення щодо штрафу.