Це найбільший штраф для компанії в сфері захисту персональних даних

Американського технологічного гіганта корпорацію Meta оштрафували на рекордну суму в 1,2 млрд євро за недотримання правил конфіденційності Євросоюзу. Про це пише видання Politico.

Як повідомляється, ірландська комісія із захисту даних оголосила в понеділок, що Meta порушила Загальний регламент із захисту даних (GDPR), коли переправила масиви особистих даних європейських користувачів Facebook до США, не захистивши їх належним чином від практик стеження за даними у Вашингтоні.

Дублін офіційно постановив, що Meta більше не може використовувати так звані стандартні договірні положення (SCC), які дозволяють компаніям переміщувати дані ЄС у США, доки Вашингтон не вдосконалить юридичні перевірки для захисту даних європейців. Це нібито «не враховує ризики для основних прав і свобод» європейських користувачів Facebook.

Politico пише, що це найбільший штраф, накладений відповідно до флагманського закону про конфіденційність. Видання зазначає, що гігант соціальних мереж подає апеляцію на це рішення і має до жовтня виконати вказівку європейського регулятора.

У 2020 році Європейський суд скасував угоду про потоки даних між ЄС і США, відому як Privacy Shield, через побоювання щодо практики стеження спецслужб США. У цьому ж рішенні вищий суд ЄС також посилив вимоги до використання SCC, який широко використовується компаніями для передачі персональних даних до США.

Наразі Брюссель і Вашингтон ведуть завершальні переговори щодо нової окремої трансатлантичної угоди про дані, яка забезпечить альтернативну правову структуру для продовження таких передач ЄС і США. Meta має час до 12 жовтня, щоб перестати покладатися на SCC для своїх операцій.

Своєю чергою, Meta раніше попереджала, що у разі, коли буде змушена припинити використання SCC без належної угоди про альтернативний потік даних, корпорація може закрити такі сервіси, як Facebook і Instagram в Європі.