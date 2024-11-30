Європейська комісія звернулася до TikTok із запитом на інформацію в рамках закону про цифрові послуги через можливий вплив платформи на президентські вибори в Румунії. Про це у п’ятницю, 29 листопада, повідомила пресслужба Європейської комісії.

Європейська комісія надіслала запит управлінню платформою TikTok, щоб отримати детальну інформацію про те, чи могла соцмережа вплинути на президентські вибори у Румунії.

«На тлі поточних виборів у Румунії Комісія просить TikTok надати більше інформації про управління ризиками маніпулювання інформацією. Зокрема, Комісія просить надати детальну інформацію про те, як платформа проаналізувала і зменшила ризик неавтентичного або автоматизованого використання свого сервісу, а також ризики, що випливають з її системи рекомендованого контенту», – йдеться у повідомленні.

Також TikTok має поділитися інформацією про залучення третіх сторін до громадського контролю контенту і моніторингу ризиків, пов’язаних із виборчими процесами.

Європейська комісія планує отримати звіт від платформи до 13 грудня й після цього вирішуватиме, що робити далі.

Президентські вибори у Румунії

У неділю, 24 листопада, у Румунії відбувся перший тур президентських виборів, під час якого жоден з 13 кандидатів не набрав більшість голосів, тому в країні відбудеться другий тур. 8 грудня за президентське крісло мали б боротися незалежний ультраправий кандидат 62-річний Калін Георгеску, який отримав 22,9% голосів та лідерка опозиційної правоцентристської партії 52-річна Елена Ласконі, яка набрала 19,17% голосів.

Та 28 листопада Конституційний суд Румунії постановив перерахувати всі бюлетені першого туру виборів президента у країні. Рішення суд виніс після скарги кандидата в президенти Крістіана Терхеша, який висунув вимогу скасувати результати виборів.

Чинний прем’єр-міністр та лідер Соціал-демократичної партії Румунії Марчел Чолаку оголосив, що знімає свою кандидатуру з президентських виборів, попри те, що в країні перерахують результати першого туру.