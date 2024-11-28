Результат президентських виборів оскаржили два кандидати

Конституційний суд Румунії постановив перерахувати всі бюлетені першого туру виборів президента у країні. Рішення суд виніс після скарги кандидата в президенти Крістіана Терхеша, який висунув вимогу скасувати результати виборів, повідомили у четвер, 28 листопада, у пресслужбі Конституційного суду Румунії.

Так після розгляду заяви Терхеша суд постановив, щоб Центральна виборча комісія провела повторну перевірку та перерахунок всіх бюлетенів першого туру президентських виборів. Йдеться не тільки про дійсні, але й про недійсні виборчі бюлетені.

Крім того, у пресслужбі суду оголосили, що судді одноголосно відхилили запит ще одного кандидата в президенти – Себастьяна-Костантіна Попеску, який також вимагав скасувати результати першого туру виборів.

Зазначимо, журналіст та лідер Румунської національно-консервативної партії Крістіан Терхеш набрав у першому турі виборів трохи більше, ніж 1% голосів, а Попеску – ще менше. У першому турі виборів найбільше голосів набрали ультраправий антизахідний політик Калін Георгеску (22,9%) та проукраїнська Елена Ласконі (19,17%). Другий тур виборів пройде 8 грудня 2024 року.