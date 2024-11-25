Георгеску вважає, що війна в Україні вигідна військовій промисловості США

У другий тур президентських виборів у Румунії пройшли Калін Георгеску, який дотримується антизахідної політики та Елена Ласконі, яка підтримує Україну. Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії станом на 13:55 понеділка, 25 листопада.

У Румунії станом на 13:55 25 листопада підрахували 99,9% голосів виборців на президентських виборах. Жоден з 13 кандидатів не набрав більшість голосів, тому в країні відбудеться другий тур. 8 грудня за президентське крісло боротимуться незалежний ультраправий кандидат 62-річний Калін Георгеску, який отримав 22,9% голосів та лідерка опозиційної правоцентристської партії 52-річна Елена Ласконі, яка набрала 19,17% голосів.

Результати першого туру виборів президента у Румунії

Як пише Politico, Георгеску є вкрай релігійним та націоналістично налаштованим політиком. Він проводив кампанію за зниження залежності Румунії від імпорту, підтримку фермерів та збільшення внутрішнього виробництва продуктів та енергії. Георгеску відомий своїми неоднозначними заявами, зокрема й щодо війни в Україні. Він вважає, що війна вигідна військовій промисловості США. Також, на його думку, НАТО і Євросоюз не відповідають інтересам Румунії. Георгеску також захоплюється Угорщиною і описував російського президента Владіміра Путіна як «людину, яка любить свою країну».

Ласконі виступає за збільшення витрат на оборону і допомогу Україні. Під час дебатів перед виборами вона заявляла, що Путіну не вистачить частини території й він не зупиниться, тому Україні потрібно допомогти виграти війну.

У неділю, 24 листопада, у Румунії відбувся перший тур президентських виборів. Попередні дані екзитполів вказували, що лідирує чинний прем’єр-міністр та лідер лівоцентристської «Соціал-демократичної партії» Марчел Чолаку. Проте він не пройшов до другого туру, адже набрав 19,15% голосів.