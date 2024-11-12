Росіяни сприяють певним політичним силам, а також кандидатам на посаду президента у Румунії. Про це повідомило 11 листопада місцеве видання Digi24 з посиланням на власні джерела.

Відзначають, що Росія намагається втрутитися та вплинути на майбутні президентські та парламентські вибори у Румунії. Зокрема, Кремль вдається до різних маніпуляцій під час виборчої кампанії, серед яких й підтримка конкретних кандидатів. Однак журналісти не зазначили, про кого саме йде мова.

Служба розвідки Румунії активно відстежує діяльність росіян на території країни. При цьому, особливу увагу приділяють особам та організаціям, котрі підривають альянс Румунії з Євросоюзом і НАТО. Також румунські спецслужби вивчають можливий вплив і з боку інших країн, зокрема Китаю і Північної Кореї.

Крім цього, парламент Румунії доручив дослідити можливість здійснення іноземними державами кібератак на держустанови й поширення дезінформації. Правоохоронці уже виявили та відкрили кримінальну справу щодо мережі ботів і тролів у соцмережах, які намагаються отримати нелегітимний контент для просування певних кандидатів.

Додамо, перший тур виборів президента в Румунії відбудеться 24 листопада, другий – 8 грудня. Між ними відбудуться парламентські вибори.

Нагадаємо, у жовтні Конституційний суд Румунії зняв з президентських перегонів ультраправу кандидатку Діану Шошоаке.