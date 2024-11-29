Чолаку відстає від Елени Ласконі, яка посіла друге місце за результутом першого туру виборів, на 2740 голосів,

Чинний прем’єр-міністр та лідер Соціал-демократичної партії Румунії Марчел Чолаку оголосив, що знімає свою кандидатуру з президентських виборів. Це рішення Чолаку прийняв попри те, що в країні перерахують результати першого туру виборів, повідомив Чолаку 29 листопада на своїй сторінці у Facebook.

Проукраїнський чиновник Чолаку, який за результатами першого туру виборів, що пройшли 24 листопада, посів третє місце, набравши 19,15% голосів. У другий тур вийшли ультраправий антизахідний політик Калін Георгеску (22,9%) та проукраїнська Елена Ласконі (19,17%) – політикиня набрала всього на 2740 голосів більше.

Після заяви до суду кандидата в президенти Крістіана Терхеша, який набрав трохи більше, ніж 1% та звинуватив Ласконі у фальсифікації виборів, Конституційний суд Румунії постановив перерахувати всі бюлетені першого туру виборів президента – як дійсні, так і недійсні. Сам Чолаку заявив, що навіть якщо він обійде за результатом перерахунку голосів Ласконі, то не братиме участі у другому турі президентських виборів.

Прем’єр-міністр Румунії пояснив це рішення тим, що нібито хоче сконцентруватися на прийдешніх парламентських виборах. Втім, відмова від президентських виборів Чолаку може значно ускладнити ситуацію в Румунії – в разі, якщо румуни віддали більше голосів за чинного прем’єра, то той, відмовившись від другого туру, одразу віддасть перемогу ультраправому Джорджеску.

«Я не хочу другого місця! Мені байдуже. Я просто хочу, щоб румуни знали правду, яка важливіша за мою кандидатуру. І тоді румуни знатимуть, як покарати тих, хто крав швидше, ніж установи», – заявив Чолаку.

До слова, за результатами екзитполів Марчел Чолаку, який виступає за підтримку України, лідирував у першому турі виборів. Елена Ласконі за результатами екзитполів мала б посісти друге місце, а Джорджеску – третє.

Зазначимо, парламентські вибори в Румунії пройдуть 1 грудня, а другий тур президентських – 8 грудня 2024 року.