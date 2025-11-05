Nvidia випередила Apple та Microsoft

Вартість нематеріальних активів найбільших компаній світу за рік зросла на 23%, досягнувши 97,6 трлн доларів – рекордного показника з моменту початку підрахунків у 1996 році. Про це йдеться у звіті британської консалтингової компанії Brand Finance.

Абсолютним лідером рейтингу стала Nvidia, чия капіталізація нематеріальних активів сягнула 4,3 трлн доларів, що на 50% більше, ніж торік. На другому місці опинилася Microsoft із 3,78 трлн доларів (+27%), а замикає трійку Apple – 3,08 трлн доларів, показавши спад на 6%.

У першу десятку також увійшли:

Amazon – 2,1 трлн доларів (+31%),

Alphabet (Google) – 2 трлн доларів (+22%),

Meta (Facebook) – 1,8 трлн доларів (+51%),

Broadcom – 1,5 трлн доларів (+97%),

Saudi Aramco – 1,2 трлн доларів (–16%),

Tesla – 936 млрд доларів (+66%),

TSMC – 789 млрд доларів (+27%).

Серед європейських компаній найвищі позиції посіла SAP – 324 млрд доларів (+40%), що дозволило їй піднятися на 26-те місце у глобальному рейтингу.

У звіті зазначається, що США вперше з 2021 року обійшли Данію: частка нематеріальних активів на американському ринку зросла до 78%, тоді як у Данії впала до 67% через різке зниження капіталізації Novo Nordisk (-67%).

Водночас фармацевтична галузь єдина показала падіння – на -8%, до 6,5 трлн доларів.