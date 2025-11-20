ByteDance оцінили у майже пів трильйона доларів

Китайська венчурна компанія Capital Today викупила значний пакет акцій ByteDance – компанії-власника «Тіктоку» – за ціною, що відповідає оцінці виробника платформи – приблизно у 480 млрд доларів. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Інвестиційна фірма під керівництвом інвесторки Кеті Сюй (Kathy Xu) перемогла шістьох інших претендентів і придбала акції у Bank of China Group Investment Ltd., одного з ранніх інвесторів ByteDance.

Спершу пакет оцінювали приблизно у 200 млн доларів, виходячи з капіталізації близько 360 млрд доларів. Однак у процесі торгів конкуренція зросла, і Capital Today погодилася заплатити близько 300 млн доларів, що фактично підняло оцінку ByteDance майже до пів трильйона доларів.

Однією з причин високого попиту став рідкісний доступ до значного пакета акцій компанії, яку інвестори вважають перспективною завдяки швидкому розвитку її ШІ-технологій, медіаплатформ та рекламного бізнесу по всьому світу. Угода стала однією з найбільших вторинних транзакцій з акціями ByteDance цього року.