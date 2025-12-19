Коли поруч Альто, біль відступає

Перший у Львові сертифікований пес-терапевт допомагає маленьким пацієнтам дитячої лікарні св. Миколая відновлюватися після травм. Зараз навчання проходить ще один собака, який також працюватиме з дітьми у Львові.

Альто – пес породи золотистий ретривер, якому 1,5 року. Собака народився в Одесі і прожив там рік. Згодом, завдяки організації The Bridge of Life, потрапив до Львова та розпочав своє навчання у кінологічному центрі. Аби почати працювати з маленькими пацієнтами, Альто пройшов тривалу підготовку за американською програмою. Він за своєю природою дуже любить дітей, а тепер ще й вміє знаходити до них терапевтичний підхід, повідомили у лікарні.

«Альто неймовірний. Він дуже спокійний, добрий. І в нього є риса, яка відрізняє його від інших собак – він любить всіх людей. А з дітьми налагоджує особливий емоційний звʼязок», – каже каністерапевтка та господиня Альто Інна Доронюк.

До лікарні св. Миколая собака приходить один-два дні на тиждень. Він працює переважно з дітьми, які проходять реабілітацію в Unbroken KIDS та лікуються у психоневрологічному відділенні.

17-річний Ігор, який потрапив у ДТП і нині проходить реабілітацію, каже, що коли поруч Альто, він забуває про біль і час швидше минає.

У планах американського волонтера Едварда Вейна та організації The Bridge of Life, керівником якої він є, й надалі розвивати каністерапію у лікарнях України різних міст. Наразі їхня команда навчає на терапевта ще одного собаку, який, як і Альто, також працюватиме у Львові.