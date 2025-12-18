Проблеми у 4-річного Тимофія почалися з банального нежитю

Команда лікарів Центру дитячої медицини провели дві складні операції 4-річному хлопчику з Дрогобича, в якого запалення приносових пазух призвело до менінгіту, втрати слуху і загрози для життя.

Проблеми зі здоров’ям у 4-річного Тимофія почалися з нежитю. У дитини підвищилася температура, виникла блювота і батьки повезли сина до місцевої лікарні. Хлопчика госпіталізували, і розпочавши активне лікування, відразу транспортували до Центру дитячої медицини. До Львова дитина прибула вже у критичному стані. З діагнозом – бактеріальний менінгіт, дитину госпіталізували у реанімаційне відділення Центру. Комп’ютерна томографія показала, що першопричиною менінгіту є запалення всіх приносових пазух – пансинусит, повідомили у медзакладі.

«На КТ було видно, що в пазухах є значна кількість гнійного вмісту. Було зрозуміло, що позитивної динаміки від консервативного лікування не було. Потрібна була термінова операція на гайморових і інших приносових пазухах», – каже оториноларинголог Арсен Думич.

Через стрімке погіршення стану хлопчика команда оториноларингологів вирішила терміново оперувати дитину. Ендоскопічна операція на пазухах у дітей такого віку – неймовірно делікатна та технічно складна процедура.

«У дітей анатомічні структури дуже малі: поруч орбіта, око, мозок, зоровий нерв, внутрішня сонна артерія. Ризики пошкодження цих структур були колосальні. Та єдино вірна тактика у таких випадках – усунути первинне джерело інфекції, з якого бактерії потрапляли в порожнину черепа», – додає Арсен Думич.

Під час операції оториноларинголог Арсен Думич обережно розкрив та очистив усі пазухи, усунувши джерело гнійної інфекції. Анестезіологи підтримували понижений тиск, щоб мінімізувати кровотечу, бо без цього втручання було б неможливим.

Операція пройшла успішно. Через три дні Тимофія перевели з реанімації до Клініки дитячої оториноларингології нашої лікарні. Він швидко почав одужувати. Але залишилася не вирішеною ще одна проблема: через менінгіт хлопчик втратив слух. Аудіологічне обстеження показало, що на одне вухо хлопчик не чує зовсім, на друге – лише на 40–50%.

«10% бактеріальних менінгітів призводять до глухоти. Гнійна інфекція вражає внутрішнє вухо, руйнуючи слимак, який може зарости кісткою. Якщо це сталося, то допомогти вже неможливо. Навіть найпотужніші слухові апарати недієві, а імплантація практично неможлива через блокування кісткою шляху введення електрода», - пояснює керівник Клініки дитячої оториноларингології Федір Юрочко.

Кохлеарна імплантація – це був єдиний шанс для хлопчика знову чути. Та так зване вікно можливостей для встановлення кохлеарного імпланту становить лише 4–12 тижнів від початку захворювання. На щастя, лікарі встигли у цей термін встановити Тимофію кохлеарний імплант на вухо, яке повністю втратило слух. На друге вухо хлопчику підберуть слуховий апарат, і спостерігатимуть, чи не почне слух погіршуватися. Якщо так, то тоді буде потрібний кохлеарний імплант і на друге вухо.