Це перші випадки лептоспірозу на Львівщині у новому році

До Львівської обласної інфекційної лікарні госпіталізували двох мешканок Львівщини, з Шептицького і Стрийського районів, у яких діагностували лептоспіроз. Мешканка Шептицького району – у реанімації у важкому стані.

Завідувачка 4-го діагностичного відділення лікарні Таміла Алексанян повідомила ZAXID.NET, що до інфекційної лікарні потрапила 79-річна жінка з Шептицього району і 69-річна мешканка Стрийського району. Пацієнтки не можуть чітко повідомили, коли саме захворіли. В обох було пожовтіння тіла, підвищена температура, загальна слабкість, відсутність сечі. Пацієнтка зі Стрийщини спершу лікувалася в районній лікарні, а тоді її скерували до інфекційної лікарні Львова.

«Хворі до нас поступили 7 січня. 79-річна пацієнтка у реанімації. Учора її стан був дуже важкий, сьогодні їй трохи краще. Обидві хворі мають господарку. Руки у них такі порепані і потріскані від роботи, що дуже легко підхопити інфекцію», – каже Таміла Алексанян.

Торік на Львівщині було зафіксовано 31 випадок лептоспірозу, серед них – п’ять летальних.Цього року це перші два випадки цього захворювання.

Нагадаємо, лептоспіроз у людей спричиняє бактерія, яка потрапляє у воду із сечею інфікованих тварин, найчастіше – гризунів. В організм людини бактерія потрапляє через тріщини, порізи чи рани на шкірі, чи слизові оболонки (очі, ніс, рот). Захворювання може спричинити також вживання зараженої їжі.

Людина може захворіти у період від двох днів до чотирьох тижнів після зараження. Симптоми варіюють від легких: головний біль, нудота, біль у литках, почервоніння очей, діарея, висипання, температура може підніматися до 39-40 градусів, до серйозних: ураження нирок, ураження печінки, менінгіт і навіть смерті.

Аби уникнути інфікування, лікарі радять під час прибирання у підвалах, господарських приміщеннях, одягати рукавиці, частіше мити руки, ретельно мити овочі, фрукти, принесені з підвалів і боротися з гризунами у будинку та господарстві.