Урядові програми підтримки не мали позитивного впливу на бізнес

Програма «Національний кешбек» не вплинула на діяльність 41,9% підприємств. Негативно її вплив оцінюють 0,2%. При цьому 21, 2% не брали в ній участі, ще 14,8% складно оцінити її вплив, свідчать результати опитування Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД). Наразі бізнес досить стримано оцінює вплив і програми «Зимова підтримка».

Опитування проводили із 19 по 28 листопада серед 485 промислових підприємств. Як зауважили аналітики, розмір підприємства суттєво впливає на оцінку програми. Лише 6,5% мікробізнесу та 11,8% малого бізнесу відзначили позитивний вплив «Національного кешбеку» на свою діяльність.

«Якщо програма й була спрямована на підтримку бізнесу, то точно не малого. Про позитивний вплив повідомили 30,8% підприємств середнього бізнесу та 31,5% – великого», – зауважили в ІЕД.

Оцінка бізнесу урядових програм / Інфографіка ІЕД

Водночас у харчовій промисловості 40,3% підприємств зауважили позитивний вплив. Крім того, схвально про програму відгукнулись і підприємства поліграфічної промисловості(25%) та виробництва тканин, одягу чи взуття (23,2%). У хімічні промисловості (20%) назвали вплив близьким до середнього.

У галузевому розрізі найбільш нейтральні оцінки серед підприємств металургії (75,9%), хімічної промисловості.

Щодо впливу програми «Зимова підтримка», за оцінками вона майже не орієнтована на мікро- та малі компанії. Відтак, відчутного позитивного ефекту очікують лише 3,2 – 3,3% підприємств. Водночас середні й великі підприємства зауважили, що очікують більше користі від програми – 19,5% і 18% відповідно.

11,9% очікують для своїх підприємств позитивного впливу від «Зимової підтримки», 62,3% не очікують жодного впливу, а 25,8% зазначили, що їм важко це оцінити.

Зауважимо, що «Нацкешбек» – це ініціатива президента, яку впровадили у вересні 2024 року. Її мета – підтримка українських виробників. Програма передбачає повернення споживачам 10% вартості придбаних товарів вітчизняного виробництва.

До слова, як писав ZAXID.NET, з 11 грудня українці отримали змогу купувати продовольчі товари українського виробництва коштом державних програм «Національний кешбек» та «Зимова підтримка».