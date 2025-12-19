У п’ятницю, 19 грудня, у США розпочнеться новий раунд переговорів щодо завершення російсько-української війни. Про це в фейсбуці написав глава делегації від України Рустем Умєров.

«Сьогодні у Сполучених Штатах разом із генерал-лейтенантом Андрієм Гнатовим розпочнемо черговий раунд консультацій з американською стороною», – ідеться в повідомленні дипломата.

Умєров уточнив, що в межах цього формату, на запрошення американської сторони, залучені також європейські партнери. Українські перемовники вже провели попередні консультації з європейськими колегами та готуються до подальших розмов з американською стороною.

«За підсумками консультацій – доповідь Президенту України Володимиру Зеленському. Діємо чітко відповідно до визначених Президентом пріоритетів: безпека України має бути гарантована надійно і довгостроково», – зазначив глава української делегації.

До слова, 18 грудня президент США Дональд Трамп заявив, що, на його думку, переговори щодо припинення війни в Україні «наближаються до чогось» напередодні зустрічі США з російськими чиновниками цими вихідними. Посланці Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер планують зустрітися з російською делегацією в Маямі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський після перемовин зі США 15 грудня заявив про різні позиції сторін щодо територіального питання. Також, за його словами, Україна не визнає тимчасово окуповану частину Донбасу російською ні юридично, ні фактично.