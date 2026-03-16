Вибух знищив житлову будівлю в селищі Братське

У понеділок, 16 березня, на Миколаївщині вибухнув газ у будинку, внаслідок чого загинули двоє дітей. Їхня мати та брат зазнали поранень, повідомили у пресслужбі ДСНС.

Вибух стався у селищі Братське у Вознесенському районі Миколаївщини. Під час розбору завалів рятувальники дістали 6-річного хлопчика. Його передали бригаді «швидкої допомоги».

«Згодом рятувальники знайшли ще двох дітей – 2014 та 2022 років народження. Дівчаток дістали без свідомості. Медики проводили реанімаційні заходи на місці, проте, на жаль, врятувати їх не вдалося», – повідомили у пресслужбі ДСНС.

Мати дітей постраждала від вибухової хвилі, які відкинула її з будинку на подвірʼя. Жінку госпіталізували з опіками голови та рук.

Рятувальники закликали мешканців регулярно перевіряти газове обладнання й вентиляційні канали, а також не залишати увімкнені газові прилади без нагляду.

Нагадаємо, 25 лютого у житловому будинку в центрі Львова вибухнув газ. Через вибух постраждали 17-річний хлопець та 18-річна дівчина, їх госпіталізували.