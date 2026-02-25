Вибух у квартирі стався на вулиці Ференца Ліста, 6

У середу, 25 лютого, у чотириповерховому будинку на вул. Ференца Ліста, 6 стався вибух газу. Внаслідок вибуху постраждали 17-річний хлопець та 18-річна дівчина.

Як розповіли в ДСНС Львівщини, повідомлення про вибух у квартирі на 2-му поверсі на вул. Ференца Ліста, 6 рятувальники отримали близько 18:00. За попередньою інформацією, у квартирі стався вибух газоповітряної суміші. Внаслідок вибуху в помешканні вибито вікна та балконні двері. На місці працюють рятувальні служби. Обставини інциденту встановлюють відповідні служби.

фото ДСНС

«Стан потерпілих – середньої ступені важкості. Внаслідок вибуху постраждалі отримали термічні опіки та були доставлені до лікарень. Потерпілих госпіталізували до лікарні Святого Миколая та лікарні Святого Луки» – повідомили у коментарі ZAXID.NET у львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги.

Оновлено. За фактом вибуху поліція розпочала кримінальне провадження за статтею про порушення вимог пожежної або техногенної безпеки (ч.1 ст. 270 ККУ).