Володимир Зеленський у Берліні зустрівся з делегацією США

У понеділок, 15 грудня, у Берліні завершилися переговори Володимира Зеленського та делегації США, у складі якої були спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер. За словами президента України, сторони поки що мають різні позиції щодо територіального питання. Про це Володимир Зеленський повідомив під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, передає «Суспільне».

«Є складні речі, зокрема, що стосується територій. Безумовно, всі питання обговорюються. І тут важливо, щоб ми всі працювали на те, щоб такі питання були абсолютно справедливими. Діалогу щодо території було достатньо. Мені здається, що поки що у нас різні позиції, скажу відверто. Але я думаю, що колеги почули мою особисту позицію. Я дуже радий, що я міг особисто передати цю позицію», – сказав Володимир Зеленський.

Проте Володимир Зеленський назвав зустріч з американською делегацією «продуктивною». За словами президента, сторони продовжать працювати над досягненням миру й наразі Україна та США майже цілодобово підтримують контакт.

«Україна готова продовжувати працювати максимально якісно, конструктивно, чесно, щоб фінальна угода була сильною. Будуть сьогодні ще зустрічі, ми детально координуємось і з канцлером, з Фрідріхом», – сказав Володимир Зеленський.

Водночас канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європа та США прагнуть для України справедливого миру. Для цього, за словами Мерца, Україна має отримати сильні гарантії безпеки, зберегти свій суверенітет та євроінтеграційний курс. Водночас питання територій, на думку німецького канцлера, має вирішувати український народ та президент Зеленський. Проте Фрідріх Мерц висловив думку, що можливість досягнення миру дійсно стала ближча.

«Ми хочемо змусити Москву закінчити гру на час та відкритися до перемир’я. Тому європейці посилюватимуть тиск на Росію. Насамперед ми зараз працюємо над тим, щоб використовувати заморожені російські активи в Європі на озброєння України [...] Вперше з 24 лютого 2022 року перемир’я стає мислимим», – сказав Фрідріх Мерц.

Нагадаємо, 11 грудня Володимир Зеленський під час зустрічі із журналістами повідомив, що план України щодо завершення війни передбачає вихід російських військ із територій в Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях.