Володимир Зеленський розкрив деталі оновленого мирного плану, який підготувала Україна

План завершення війни, який Україна розробляє разом із партнерами, передбачає вихід російських військ із територій, які вони вже окупували в Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі із журналістами у четвер, 11 грудня.

«Окрім непогоджених поки позицій щодо Донеччини, в документі пропонувався вихід росіян із деяких шматочків наших областей, де вони зараз перебувають. Це те, що розглядається. Тобто вони виходять з відповідних шматочків Харківської, Сумської області, Дніпровщини, де вони є», – сказав Володимир Зеленський.

Що стосується окупованих територій Херсонської та Запорізької областей, то, зазначив президент, Росія відмовляється залишати там свої позиції.

Нагадаємо, 23 листопада у Швейцарії відбувся перший раунд переговорів щодо мирного плану США для України. Українська та американська делегації обговорювали план з 28 пунктів. Документ вимагав від Києва значних поступок: скорочення чисельності ЗСУ майже вдвічі, передачу всієї території Донецької області під контроль Росії, відмови від наміру стати членом НАТО, а також надання російській мові статусу другої державної. Однак наступного дня Володимир Зеленський повідомив, що цей план скоротили та урахували інтереси України.

30 листопада у штаті Флорида українці та американці провели ще один раунд перемовин. Після зустрічі держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що попереду ще багато роботи, однак назвав перемовини «продуктивними». Очільник української делегації Рустем Умєров заявив про «відчутний прогрес на шляху до встановлення справедливого миру», однак назвав зустріч «складною».

2 грудня у Москві відбулися перемовини між російським диктатором Владіміром Путіним та спецпосланцем Дональда Трампа Стівом Віткоффом й Джаредом Кушнером. Після зустрічі, яка тривала майже п’ять годин, помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що переговори були «конструктивними, корисними та змістовними», однак компромісу сторони не досягли.