Віткофф та Путін під час переговорів не дійшли згоди щодо мирного плану

У Москві завершилась зустріч російського диктатора Владіміра Путіна з делегацією США, у складі якої були спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Темою переговорів був план США щодо завершення російсько-української війни. Про це в ніч на 3 грудня повідомила російська інформагенція «ТАСС».

Зустріч американських делегатів з Путіним тривала близько п’яти годин. Після її завершення до журналістів вийшов помічник Путіна Юрій Ушаков. За його словами, переговори були «конструктивними, корисними та змістовними», однак компромісу сторони не досягли.

«Декілька варіантів плану врегулювання в Україні обговорювалися на зустрічі в Кремлі. Компромісного варіанта плану щодо України поки немає, деякі американські напрацювання прийнятні для РФ, деякі не підходять», – заявив Юрій Ушаков.

За словами Ушакова, американська делегація не обговорювала з Путіним «конкретні формулювання мирного плану США», а лише «його суть». Також за словами помічника російського диктатора, сторони обговорювали територіальне питання й економічну співпрацю США та Росії.

Ушаков заявив, що США та РФ продовжуватимуть контактувати, водночас наразі невідомо, чи відбудеться зустріч Дональда Трампа та Владіміра Путіна найближчим часом.

Нагадаємо, що Україна та США провели два раунди переговорів щодо завершення російсько-української війни. Під час першого, який відбувся 23 листопада у Швейцарії, українська та американська делегації обговорювали план з 28 пунктів. Документ вимагав від Києва значних поступок: скорочення української армії майже вдвічі, передачу Донецької області під контроль Росії (у тому числі неокуповані території), відмови від наміру стати членом НАТО, а також надання російській мові статусу другої державної. Однак наступного дня Володимир Зеленський повідомив, що цей план скоротили та урахували інтереси України.

Другий раунд українсько-американських переговорів відбувся у штаті Флорида 30 листопада. Після зустрічі держсекретар США Марко Рубіо назвав її продуктивною, однак наголосив, що попереду ще багато роботи. Очільник української делегації Рустем Умєров назвав переговори складними, але заявив про «відчутний прогрес на шляху до встановлення справедливого миру».

2 грудня Володимир Зеленський повідомив, що тепер мирний план США щодо завершення війни проти України складається з 20 пунктів. Також президент повідомив, що для досягнення миру «простих рішень не буде», але наголосив, що війна повинна завершитись справедливо й без ризику повторного вторгнення Росії. Крім того, за словами Зеленського, він очікує від США сигналів щодо результатів переговорів з Путіним.