Українська та американська делегація під час переговорів у США

Ввечері неділі, 30 листопада, місті Маямі штату Флорида (США) завершився другий раунд переговорів української та американської делегацій щодо плану закінчення війни Росії проти України. Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що сторонам ще є над чим працювати.

Марко Рубіо назвав зустріч з українською делегацією продуктивною. За його словами, під час першого раунду у швейцарській Женеві сторони «заклали основи» для досягнення довгострокового миру та процвітання України, а у неділю, 30 листопада, «знову просунулися». Водночас Марко Рубіо заявив, що попереду ще багато роботи.

«Сьогодні був черговий блок, але ще є над цим працювати. І, звісно, є ще одна сторона тут, яка може стати частиною цього рівняння. Пан Віткофф приїде до Москви протягом тижня, але ми також розуміємо її позицію. Перед нами ще багато роботи, але сьогоднішня зустріч була досить продуктивна. Ми залишаємось реалістами щодо того, як складно це все виглядає», – заявив Марко Рубіо.

Секретар РНБО Рустем Умєров, який очолює українську делегацію, вкотре подякував США за мирні зусилля та розповів, що під час переговорів йшлося не лише про закінчення війни, а й про повоєнне майбутнє України.

«Ми ще раз висловлюємо США вдячність за те, що закладають основи для процвітаючого майбутнього України. Ми говоримо про майбутнє України, про те, що буде важливо для українського народу, Сполучені Штати нас в цьому дуже підтримують. В Женеві була успішна зустріч, і сьогодні це розвивається, це була продуктивна зустріч», – сказав Рустем Умєров.

Водночас у своєму телеграм-каналі Рустем Умєров написав, що переговори були складними, але є «відчутний прогрес на шляху до встановлення справедливого миру».

Нагадаємо, перший раунд перемовин Україна та США провели 23 листопада у Швейцарії. Тоді обговорювався мирний план США, який складався з 28 пунктів. Документ передбачав значні поступки з боку України. Зокрема, від Києва вимагалось скоротити чисельність української армії, відмовитись від намірів стати членом НАТО, а також передати під контроль Росії всю територію Донецької області.

Наступного дня, 24 листопада, Володимир Зеленський повідомив, що після переговорів у Женеві мирний план зазнав змін: його скоротили й урахували позиції України.