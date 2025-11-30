Українська та американська делегація на перемовинах у Флориді

У неділю, 30 листопада, у штаті Флорида (США) українська та американська делегації розпочали другий раунд перемовин щодо завершення російсько-української війни. Делегати повідомили, що окрім досягнення миру обговорюють й відбудову України. Про це стало відомо з трансляції зустрічі.

Відповідно до повідомлення секретаря РНБО Рустема Умєрова, який очолює українську делегацію, зустріч розпочалась приблизно о 17:15 (за Києвом).

«Перебуваю на постійному звʼязку з президентом України. Маємо чіткі директиви та пріоритети – захист українських інтересів, предметний діалог і рух уперед на основі напрацювань, досягнутих у Женеві», – написав Рустем Умєров у телеграм.

За словами держсекретаря США Марка Рубіо, сторони працюють не тільки над завершенням російсько-української війни, а й обговорюють можливості відбудови України після припинення бойових дій.

«В України є величезний економічний потенціал, величезна можливість для справжнього процвітання. Очевидно, цього не можна досягти під час такої війни. Але лише закінчення війни не призведе до цього. Тож це не лише про мирний план, це про створення шляху вперед, який веде до суверенної, незалежної та процвітаючої України», – заявив Марко Рубіо.

Рустем Умєров додав, що делегації також працюють над безпековими гарантіями для України після завершення війни. Також глава української делегації подякував США за мирні ініціативи.

Нагадаємо, перший раунд перемовин щодо завершення війни відбувся 23 листопада у Швейцарії. Сторони обговорювали мирний план США, який складався з 28 пунктів та передбачав значні поступки з боку Києва. Зокрема, йшлося про скорочення української армії, відмову від членства у НАТО, а також передачу всієї території Донецької області під контроль Росії.

Наступного дня, 24 листопада, Володимир Зеленський повідомив, що після переговорів у Женеві мирний план зазнав змін: його скоротили й урахували позиції України.