Смертельна аварія сталася ввечері 28 грудня у Вишгородському районі

Ввечері у неділю, 28 грудня, на трасі Київ – Харків сталася масштабна ДТП. Унаслідок зіткнення маршрутки та двох легковиків одна людина загинула, ще 13 – травмувалися. Про це повідомила пресслужба поліції Київської області.

Аварія сталася близько 21:10 поблизу села Іванків Вишгородського району. За даними слідства, водій маршрутного таксі Mercedes-Benz виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілями Jeep та Volkswagen.

Водій автомобіля Jeep загинув на місці, а водій маршрутки травмувався.

Загалом постраждали 13 людей. Шістьох пасажирів доправили до медичних закладів, іншим надали допомогу на місці. Обставини аварії з’ясовують правоохоронці.

За порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людини (ч. 2 ст. 286 ККУ), водію маршрутки загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.