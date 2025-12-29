Андрій Савчук був призначений начальником Закарпатського обласного ТЦК та СП в жовтні 2023 року

У понеділок, 29 грудня, у керівництва Закарпатського обласного ТЦК та СП, а також працівників центру комплектування проходять обшуки. Їх проводить СБУ та поліція, про що повідомила «Українська правда».

У прессужбі СБУ підтвердили проведення обшуків у рамках кримінального провадження за фактом незаконного позбавлення волі громадян України (ст. 146 ККУ). Наразі інших деталей спецслужба не повідомила, пообіцявши надати більше інформації згодом.

За даними журналіста Віталія Глаголи, обшуки проходять у начальника Закарпатського обласного ТЦК та СП Андрія Савчука.

Раніше начальнику Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Андрію Савчуку оголосили неповну службову відповідність. За інформацією місцевого журналіста Віталія Глаголи, на роботу Закарпатського ТЦК надходили численні скарги.

Як повідомляв ZAXID.NET, Андрій Савчук був призначений начальником Закарпатського обласного ТЦК та СП в жовтні 2023 року наказом тодішнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.