Андрій Савчук – новий очільник Закарпатського обласного ТЦК та СП

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний підписав наказ про призначення начальником Закарпатського обласного центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) полковника Андрія Савчука. Про це в понеділок, 16 жовтня, повідомив Закарпатський ТЦК та СП у Facebook.

Про Андрія Савчука відомо небагато. У 2021 році «Суспільне» повідомляло, що він має значний досвід з проведення оцінювання, здобутий в американській армії, де служив півтора року. Також відомо, що у 2021 році він працював заступником керівника навчань з оцінювання ЗСУ.

Нагадаємо, що 16 жовтня Залужний також призначив нового керівника Львівського обласного ТЦК та СП – ним став Артур Ніязов.