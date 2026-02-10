СБУ затримали мешканця Кривого Рогу та чоловіка, який виготовив вибухівку

Стрийський міськрайонний суд Львівської області виніс вирок російському агенту, якого затримали із вибуховими пристроями біля Стрия. Раніше правоохоронці повідомляли, що чоловік приїхав з Кривого Рогу, щоб вчинити подвійний теракт. Йому призначили 15 років тюрми за держзраду.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у лютому 2026 року, у травні 2025 року із Антоном Ручком зв’язались росіяни через телеграм і він погодився виконати роботу «кур’єра». Наприкінці травня чоловік приїхав із Кривого Рогу до Львова, а потім поселився у зарезервований готель біля Стрия. У Стрию він забрав рюкзак із двома вибуховими пристроями. Після цього його затримала СБУ та порушила кримінальну справу за фактом державної зради та зберігання вибухівки.

СБУ повідомляла, що на Львівщині затримали 32-річного жителя Кривого Рогу, який прибув до Стрия, щоб вчинити подвійний теракт у місті. Спочатку агент за завданням РФ планував підірвати мобільний пост ТЦК, а потім припарковане службове авто. СБУ також встановила людину, яка виготовила вибухові пристрої.

У суді обвинувачений визнав свою провину та розповів, йому дали контакт чоловіка, який запропонував підробіток за нібито кур’єрську роботу. Він приїхав на Львівщину та у вказаному місці забрав рюкзак, де були дві портативні відеокамери та вибухові пристрої. Йому сказали, куди потрібно віднести пристрій, заховати та з’єднати дроти. Обвинувачений намагався це зробити, але зламав дроти і повернувся в готель. За вказівкою куратора чоловік наступного дня поїхав у Стрий, щоб купити необхідні речі, щоб полагодити пристрій. Однак його затримали правоохоронці.

За словами Антона Ручка, росіяни обіцяли заплатити 1000 доларів за його роботу та надсилали гроші на поточні витрати на електронний гаманець.

Цю справу розглянула колегія суддів у складі Назара Яніва, Юлії Валовін, Руслана Шрамка. Вони дослідили усі докази та аргументи, визнавши обвинуваченого винним у кримінальних правопорушеннях. Йому призначили 15 років тюрми з конфіскацією майна. Вирок ще можна оскаржити.