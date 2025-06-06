Мешканець Кривого Рогу прибув до Стрия, щоб вчинити подвійний теракт

Контррозвідка СБУ затримала агентів ФСБ, які готували підриви біля ТЦК на Львівщині та Дніпропетровщині. Також затримано ще одного терориста, який виготовляв вибухівки та ховав їх у схрони.

Як повідомили у п’ятницю, 6 червня, в СБУ, терористи отримали замовлення з Росії після того, як їх завербували в Telegram-каналах з пошуку легких заробітків. Вони мали закласти поблизу військових об’єктів саморобні вибухові пристрої. Потім російські спецслужби планували дистанційно активувати їх за допомогою телефонів, якими були споряджені вибухівки.

«На Львівщині затримано 32-річного жителя Кривого Рогу, який прибув до Стрия, щоб вчинити подвійний теракт у місті. Спочатку агент за завданням РФ планував підірвати мобільний пост ТЦК, а потім припарковане службове авто», – йдеться в повідомленні СБУ.

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За вказівкою спецслужб Росії він спершу прибув до Львова, а згодом відправився в зарезервований готельний номер поблизу Стрия. Отримавши від куратора геолокацію схрону, агент забрав два рюкзаки з вибухівкою, далі планував реалізацію теракту. За це підривнику обіцяли заплатити 5 тис. доларів.

Також за гарячими слідами затримали 30-річного місцевого мешканця, який виготовив саморобний вибуховий пристрій для організації терактів.

Окрім того, у Дніпрі спіймали 27-річного місцевого дезертира. У нього вилучили саморобний вибуховий пристрій, споряджений телефоном з функцією віддаленого доступу для окупантів.

Затримані перебувають під вартою без права внесення застави. За державну зраду та підготовку терактів їм загрожує від 12 років тюрми до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.