На Буковині колишній керівник районного ТЦК та СП сфабрикував у держреєстрі «Оберіг» дані про мобілізацію, внаслідок чого 76 осіб уникнули призову до ЗСУ. Посадовця разом з членами ВЛК викрили ще на весні 2025 року. Вони вимагали по 6 тис. доларів за ухилення від мобілізації. Під час розслідування правоохоронці встановили, що керівник причетний ще й до фальсифікацій даних у системі «Оберіг».

Посадовець намагався штучно підвищити показники мобілізаційного процесу в районі, а тому в систему вводив неправдиву інформацію про відправку новобранців у різні військові частини. Також він фіктивно мобілізував чоловіків призовного віку на військову службу, знімав їх з військового обліку. Неправдиві дані в державному реєстрі викрили правоохоронці та повідомили йому про підозру у фальсифікації даних, зазначили в Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону у понеділок, 9 лютого.

«Такі дії призвели до штучного завищення показників виконання мобілізаційного плану. Правоохоронці задокументували схему. Наразі встановлююють повне коло причетних осіб та перевіряють інформацію про можливі аналогічні факти», – йдеться у повідомленні військової прокуратури.

В Чернівецькому обласному ТЦК та СП у коментарі ZAXID.NET зазанчили, що посадовця звільнили зі структури. Наразі колишньому начальнику районного ТЦК та СП повідомили про підозру за ч. 1, 3 ст. 362 КК України (несанкціоновані дії з інформацією в автоматизованих системах, вчинені особою з правом доступу, що спричинили тяжкі наслідки). Йому загрожує до шести років позбавлення волі.