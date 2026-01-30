Зловмисника затримали, йому загрожує до 8 років в'язниці

Старший інструктор відділу одного із районних ТЦК та Тернопільщині використовував систему «Оберіг» для нелегального заробітку. Він за гроші знімав військовозобов’язаних чоловіків з державного реєстру «Оберіг». За це отримував від 2 до 4 тис. доларів. Працівника ТЦК та СП викрили оперативники Департаменту внутрішньої безпеки та поліцейські з Тернопільщини.

Зловмисник не лише знімав з реєстру військовозобов’язаних чоловіків, але й у разі відмови– погрожував їм мобілізацією, повідомили в поліції Тернопільщини в п’ятницю, 30 січня.

Незаконну схему організував 40-річний старший інструктор одного із районних ТЦК та СП області. Військовий мав доступ до системи «Оберіг» і міг організувати зняття з розшуку.

Військовий також шантажував своїх клієнтів

«Клієнтів працівник військкомату шукав самотужки через знайомих. Коли військовозобов’язаний чоловік погоджувався на послугу, то військовий пояснював порядок виключення інформації та запевняв, що схема надійна, оскільки втілюватимуть її нібито перевірені люди», – повідомили в поліції Тернопільщини.

Коли один клієнт, який перебував у розшуку, відмовився платити хабар, військовий ТЦК та СП почав погрожував йому швидкою мобілізацією на військову службу та проходженням її в найгірших умовах.

Поліцейські затримали зловмисника під час отримання «винагороди» за чергову оборудку. Слідчі поліції вже повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом). Йому загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна. Також за даними Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, правоохоронці шукають спільників працівника районного ТЦК та СП.