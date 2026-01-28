Полковника звинувачують у фіктивному оформленні знайомого на військову службу та недекларуванні майна

ДБР повідомили про підозру керівнику одного з відділів Львівського обласного ТЦК та СП, який раніше очолював районний ТЦК. Його звинувачують у фіктивному оформленні знайомого на військову службу та недекларуванні майна.

Як вказано у повідомленні ДБР за 28 січня, у деклараціях за 2023 та 2024 роки полковник не зазначив квартиру в новобудові у Львові вартістю понад 1,8 млн грн. Майнові права на житло були оформлені на дружину, однак відповідно до закону це майно підлягало обов’язковому декларуванню.

Крім того, у квітні 2025 року, перебуваючи на посаді начальника районного ТЦК та СП, посадовець без законних підстав вніс до службових баз дані про свого знайомого як такого, що нібито проходить військову службу. Насправді чоловік фактично перебував удома, що дозволяло йому вільно пересуватися та уникати мобілізаційних заходів.

«Усвідомлюючи можливу відповідальність за незаконні дії на попередній посаді, посадовець ініціював переведення до Львова. Наразі слідчі з’ясовують, чи було відомо про ці факти керівництву обласного ТЦК та СП», – інформує ДБР.

Полковнику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 366-2 КК України – умисне внесення недостовірних відомостей до декларації, а також за ч. 1 ст. 362 КК України – несанкціоновану зміну інформації в автоматизованих системах. Санкції статей передбачають покарання у вигляді обмеження волі строком до двох років. Досудове розслідування триває.