Підозрюваним є 28-річний мешканець Рудного Буба Назар Євгенович, який переховується від слідства

Поліція Львівщини оголосила у розшук 28-річного Назара Бубу, якого підозрюють у розстрілі буса ТЦК у селищі Рудно під Львовом. За даними правоохоронців, чоловік переховується.

Як повідомляв ZAXID.NET, 14 січня, у селищі Рудно біля Львова водій авто Volkswagen Passat кілька разів вистрілив у мікроавтобус Volkswagen Transporter, в якому перебували військові ТЦК. Після цього стрілець утік із місця події.

Внаслідок події ніхто не постраждав, а службовий автомобіль отримав технічні пошкодження. На оприлюднених в соцмережах фото й відео видно, що нападник здійснив щонайменше три постріли по мікроавтобусу. Саме стільки отворів від куль є на склі з лівого боку авто. Слідчі відкрили справу ч. 4 ст. 296 (хуліганство) ККУ.

Стрілець щонайменше тричі стріляв у автомобіль ТЦК Volkswagen Transporter

21 січня Нацполіція Львівщини повідомила, що підозрюваним є 28-річний мешканець Рудного Буба Назар Євгенович, який переховується від слідства. Поліція оголосила його у розшук.

Прикмети підозрюваного: зріст – 170 см, повний. Очі карі, волосся коротке, темно-русе. Може мати з собою вогнепальну зброю.

Усіх, хто має інформацію, що допоможе встановити місце перебування розшукуваного, поліція просить телефонувати на оперативну лінію 102 або за номером телефону: (032) 238-43-95.

За даними джерел ZAXID.NET, Назар Буба є родичем родини Бубів (не плутати з родиною депутата Львівської обласної ради від партії «Європейська солідарність» Євгена Буби – ред.), якій належить низка паливних фірм. Зокрема, Назар Буба зареєстрований за однією адресою з Євгеном Бубою, ймовірно батьком, на вул. Грушевського у Рудно. Також Назар Буба вказаний як власник ТзОВ «Львів Ойл Груп», компанія займається роздрібною торгівлею пальним.