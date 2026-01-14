Поліцейські вживають заходів для встановлення місця перебування та затримання підозрюваного

У середу, 14 січня, у селищі Рудно, що біля Львова, сталася стрілянина. Інформацію ZAXID.NET підтвердили у поліції Львівської області.

За даними поліції, інцидент трапився близько 10:00 на перехресті вул. Лесі Українки - Небесної Сотні у селищі Рудно. Водій авто Volkswagen Passat здійснив кілька пострілів по автомобілю Volkswagen Transporter, після чого з місця поїхав. Внаслідок події ніхто не постраждав, мікроавтобус військовослужбовців РТЦК, які здійснювали заходи з оповіщення, отримав технічні пошкодження. На оприлюднених в інтернеті фото й відео видно, що нападник здійснив щонайменше три постріли по мікроавтобусу. Саме стільки отворів від куль є на склі з лівого боку авто.

За цим фактом слідчі відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Поліцейські вживають заходів для встановлення місця перебування та затримання підозрюваного.

Новина доповнюється...