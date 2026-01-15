Стрілець щонайменше тричі стріляв у автомобіль ТЦК Volkswagen Transporter

Поліція встановила особу чоловіка, який розстріляв автобус із військовими ТЦК і СП у Рудному. Ним виявився 28-річний мешканець Львівського району, його досі не знайшли. Про це повідомляє Lviv.media з посиланням на поліцію.

Інцидент трапився в середу, 14 січня, у селищі Рудно біля Львова. На перехресті вул. Лесі Українки – Небесної Сотні водій авто Volkswagen Passat кілька разів вистрілив у мікроавтобус Volkswagen Transporter, в якому перебували співробітники ТЦК. Після цього стрілець утік із місця події.

Внаслідок події ніхто не постраждав, а службовий автомобіль отримав технічні пошкодження. На оприлюднених в соцмережах фото й відео видно, що нападник здійснив щонайменше три постріли по мікроавтобусу. Саме стільки отворів від куль є на склі з лівого боку авто. Слідчі відкрили справу ч. 4 ст. 296 (хуліганство) ККУ.

15 січня поліція встановила особу водія Volkswagen Passat, який обстріляв авто ТЦК в Рудному. Ним виявився 28-річний мешканець Львівського району. Його пошуки тривають.